【漫画】本編を読む『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）は、育児中のママにとっての栄養剤のようなコミックエッセイだ。子育て中に悩む人も多い「トイトレ」（トイレットトレーニング）。オムツからトイレに移行するための排泄訓練に関する悲喜こもごもを描いたエピソードを紹介したい。白目みさえさんのお子さんは、姉のしーちゃんと妹のひーちゃん。年子の女の子である。長女のしーちゃんのオムツ卒業はかなりス