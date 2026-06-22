急速に進む円安。39年半ぶりの水準に迫っています。輸入食品が軒並み値上がりする中、それを逆手に取り「国産」に注目する動きが出てきています。熱々の鉄板で焼かれたステーキ。働く皆さんの「力の源」になっていました。「（午後の）仕事がんばります」「たまに、贅沢はいいと思います」アメリカ産の牛肉を主に使っているこちらのステーキ店では、急激に進む「円安」が直撃しています。ビーフアップ トーキョー山下耕司&#