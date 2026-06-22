アラン・グリーンスパンさん（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米NBCテレビによると、米連邦準備制度理事会（FRB）議長を約18年半務め、1990年代の米国に「インフレなき経済成長」をもたらし「マエストロ（巨匠）」と称賛されたアラン・グリーンスパンさんが22日、死去した。100歳。1926年、米ニューヨーク生まれ。経済アナリストとして働き、フォード政権下での経済諮問委員会（CEA）委員長を経て、87年8月に共和党のレー