栃木県上三川（かみのかわ）町の強盗殺人事件で、被害者宅の飼い犬を殺したとして栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は２２日、強盗殺人容疑などで逮捕した６人を動物愛護法違反容疑で宇都宮地検に追送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。実行犯とされる少年４人のうち、勧誘役も務めた少年が乗ってきた車に残り、他の３人が侵入して親子３人を死傷させるなどしたという。６人は、いずれも１６歳で相模原市の男子