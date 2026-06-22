■ピックルボールPPAアジア500 キャピタルセキュリティーズ 北京オープン（17〜21日、中国・北京）【写真で見る】吉冨選手ピックルボールの北京オープンが行われ、男子ダブルスで三好健太（31）・Robert Stirling（オーストラリア）ペアが銀メダルを獲得した。女子ダブルスでは三好の妻で元プロテニスプレーヤーの吉冨愛子（32）・Chao Yi Wang（台湾）が銀。夫婦揃ってのメダルとなった。吉冨は北京オープンの直前にアメリカのM