All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。King & Princeのメンバーとして人気の永瀬さんは、これまでさまざまな映画やドラマに出演しています。そこで、今回は永瀬さんが主演を務めた作品だけを対象にランキングを作成しました。それでは、「永瀬廉の主演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。【5位までの全ランキ