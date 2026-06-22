CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが、発売中のグラビア写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」に登場。「バズーカ」と称されるFカップの美バストと、ダンスで鍛え上げたボディラインを披露しています。【写真】朝日を浴びるHARUKAさん。色気が半端ないです「旬撮GIRL」は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアを収録した写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作の表紙は伊織もえさんが務め、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さん、