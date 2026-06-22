老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、住民税を支払っている年金受給者が医療費控除や保険料控除を活用できるのかについて解説します。Q：住民税を払っている年金生活者ですが、医療費控除や保険料控除