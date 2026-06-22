大ゴッホ展 東京展の公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。会場内で撮影できる作品の変更について告知しました。【画像】大ゴッホ展、撮影ルール変更「譲り合って撮影・鑑賞を」同アカウントは「撮影可能作品の変更のお知らせ」とつづり、画像を投稿。「会場内の混雑緩和のため、東京展における撮影可能作品を、７月1日(水)より《夜のカフェテラス（フォルム広場）》のみに変更いたします」とのことです。「《バラとシャクヤ