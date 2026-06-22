中国では19日から21日までが端午節（端午の節句、今年は6月19日）に合わせた3連休となった。中国交通運輸部は21日、3連休中に地域またぎで移動した人の数が延べ6億5278万人に達した見込みであることを発表した。1日当たり平均延べ2億1759万3000人で、前年同期比は横ばいだった。人民日報が伝えた。道路による移動が依然メインとなり、3連休中、道路利用の移動者数は延べ5億9489万人で、1日当たり平均延べ1億9830万人だった。鉄道の