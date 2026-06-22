ヤンキースに続いたミスに米メディアから厳しい声【MLB】レッズ 4ー1 ヤンキース（日本時間22日・ニューヨーク）ヤンキース守備陣のお粗末なプレーに批判が殺到した。21日（日本時間22日）に本拠地でレッズと対戦。9回の大事な局面で野手陣の動きが乱れ、打者に思わぬ進塁を許した。内野安打性の打球を“三塁打”にした怠慢プレーの連続に、米メディアも厳しく指摘した。1-3と2点をリードされて迎えた9回の守備、ヤンキースタ