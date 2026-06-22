「ベルメゾン」で展開している「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」は、6月24日（水）から、ディズニー作品『モアナと伝説の海』をテーマにした新商品を、「ベルメゾンネット」で発売する。【写真】夏に最適なワンピや半袖シャツも！展開アイテム一覧■新コレクションの第4弾今回ディズニー作品の舞台を空想で旅する新コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」の第4弾として発売され