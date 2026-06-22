お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョがこのほど、神奈川県内で行われた、親子向け金融経済教育イベント「ワニーサと学ぶ未来のためのお金の教室」にＯＣＴＰＡＴＨの栗田航兵、四谷真佑らと出席した。金融庁公式キャラクター・ワニーサの全国キャラバンの一環で、地域へ楽しくお金の知識を広めることを目的としたイベント。青木は将来に向けたお金の備えについて聞かれると、「筋肉のためサプリ代を見直している」と明かし