◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）サマー２０００シリーズ第１戦の函館記念に挑むケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）。１７日に函館競馬場に入厩し、重賞初タイトルに向けて調整が進む。函館は２５年巴賞の１戦のみだが、そのレースで強烈なインパクトを残した。１０００メートル通過が５７秒４のハイペースを３番手で追走し、４角で先頭を奪う強気な競馬