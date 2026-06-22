◆パ・リーグ楽天―西武（２２日・東京ドーム）楽天は８回に逆転を許した。１点リードの８回だ。無死一塁からルーキーの九谷が長谷川に左翼へ逆転２ランを浴びた。チームは現在５連敗中。吉井新監督就任後も２戦２敗と苦しんでいる。