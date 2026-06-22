◆パ・リーグ楽天―西武（２２日・東京ドーム）楽天が７回に逆転した。打線がつながった。３点を追う７回に１死一、二塁で佐藤が中前適時打。さらに２死満塁でマッカスカーが左前へ２点適時打を放って同点に追いついた。勢いに乗った打線は止まらない。さらに２死一、二塁で渡辺佳が勝ち越しの右前適時打。７回に４点を奪って、逆転に成功した。しかし８回、２番手の九谷が無死一塁から交流戦ＭＶＰを獲得した長谷川に２