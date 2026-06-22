【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）が22日、都内で行われたW主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「君は夏のなか」（7月1日スタート／毎週水曜深夜24時30分〜）記者会見に出席。お互いを褒め合う場面があった。【写真】日劇出演のスタダ人気イケメン、役作りでイメチェンした姿◆奥智哉、杢代和人の横顔絶賛奥と杢代は今回が3回目の共演。杢代の好きなところを聞かれると、奥は「気配り屋さ