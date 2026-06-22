首都ワシントンの景観をより美しく！トランプ大統領肝いりで行ったリンカーン記念堂の「反射池」の改修工事でトラブルが相次いでいます。アメリカのワシントン記念塔が映し出されるリンカーン記念堂の「反射池」。この池を「星条旗のような青」にしようと、トランプ大統領肝いりの改修工事が行われました。投じられた税金は1470万ドル、およそ23億7000万円。今月6日に工事は完了したのですが、中旬に撮影された映像では、池は「青