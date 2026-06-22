元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（30）が22日までに更新された夫でバレーボール男子日本代表・西田有志（26）のYouTubeチャンネルに出演。第1子の出産について赤裸々に語った。2人は2022年12月に結婚を発表。昨年7月に第1子妊娠、同12月に出産したことを報告した。初めての出産について、古賀さんは「痛すぎました。激痛で号泣しながら陣痛に耐えて」と苦笑いしながら振り返った。出産の30分前に西田が到着して