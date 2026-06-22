地震で強い揺れを感知したときに、ブレーカーを自動で落として電気を止める「感震ブレーカー」。赤間防災担当相が22日、ホームセンターなどを視察しました。赤間防災担当相は22日、感震ブレーカーを販売しているホームセンターなどを視察しました。首都直下地震での最悪の場合の死者想定1万8000人のうち、およそ7割は「火災」による死者とされています。内閣府は現在、首都圏などでわずか20％となる感震ブレーカーの設置率が100％