サッカーの元日本代表DFでJ2藤枝監督の槙野智章氏（39）が22日までに自身のインスタグラムを更新。取材で訪れているFIFAワールドカップ（W杯）のオフショットを公開した。「日本代表勝利」と書き出し、女優の井桁弘恵、俳優の竹内涼真、元日本代表の柿谷曜一朗氏、日本テレビ・田辺大智アナとの集合写真をアップした。5人それぞれが同局の「FIFAワールドカップ」現地スペシャルキャスター・ナビゲーターなどを担当。「素晴ら