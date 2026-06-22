【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯に臨んでいる日本代表に、Ｕ―１９（１９歳以下）代表が練習パートナーとして同行している。メキシコ・モンテレイでの事前合宿から練習試合の相手役などを務めている。フル代表にとっては、対外試合と比べて形式を柔軟に変えられ、コンディション調整や戦術確認により集中できる。一方、Ｕ―１９代表の選手たちにとっては、フル代表の技術や合宿の雰囲気に触れることができる貴