◇パ・リーグ楽天―西武（2026年6月22日東京Ｄ）楽天が7回の猛攻で試合をひっくり返した。先発の早川は7回まで4失点。3回先頭に渡部に先制ソロを被弾した。さらに痛かったのは2死二塁からの自らの失策だ。滝沢の投前へのゴロを後逸して一、三塁のピンチを招くと、次打者の長谷川に中越えの2点二塁打を浴びた。7回には先頭打者の渡部にこの日2本目のソロ本塁打を許した。チームは5連敗中で、吉井新監督の就任後も2連敗