演歌歌手・長山洋子（５８）が２２日、都内で約１年ぶりのニューシングルとなる「羽後の恋唄」発売記念イベントを行った。２４日発売の同曲は、秋田県の南部に位置する「羽後町」で毎年８月に開催される「西馬音内盆踊り」（にしもないぼんおどり）という約７００年の歴史を持つ「日本三大盆踊り」の一つがテーマ。作曲家・岡千秋氏の作品は、１９９９年８月発売の「さだめ雪」以来、２７年ぶりとなる。岡氏の仕事部屋を訪れ