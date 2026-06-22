チュニジア戦後も美しかったロッカーサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、日本イレブンが去ったロッカールームの内部をメキシコメディアが紹介。机に置かれていたものに対し、日本人ファンにも反響が広がっている。恒例となった日本の流儀が再び絶賛されている。メキシコ・モンテレイの地元紙「EL NO