タレントのビートたけしが２１日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、野球少年時代の部活動を振り返る一幕があった。「上半期をザワつかせたニュース６連発」と題して激論を展開した今回は、上半期の大きな出来事として今年５月、福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征に向かっていたマイクロバスが事故を起こし高校生１名が亡くなった事故を取り上げた。この日の番組の最後で「な