北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）第２戦のチュニジア戦（４〇０）で大勝した日本代表は２１日（日本時間２２日）、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに戻った。２５日（同２６日）の第３戦・スウェーデン戦（ダラス）で勝つか引き分けなら２位以内が決まる。森保ジャパンは中４日で迎える次戦だけでなく、さらに間隔が詰まる可能性のある決勝トーナメント（Ｔ）１回戦も見据えてスタメンの大幅入れ替えもあり