首都直下地震への備えが、いま大きな転換点を迎えている。通電火災を防ぐ「感震ブレーカー」政府は、2026年6月12日、マグニチュード7クラスの首都直下地震に備える今後10年間の防災対策をまとめた基本計画を改定した。中核の一つに位置づけられたのが「感震ブレーカー」の普及だ。地震の強い揺れを感知して自動的にブレーカーを落として電気を遮断する感震ブレーカーは、停電が復旧した後に発生する通電火災を防ぐ切り札とされる。