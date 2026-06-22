アメリカ・ニューヨークにあるセントラルパーク。前を走るのは名物の観光馬車ですが、客を乗せたまま暴走し、横転。アメリカメディアによりますと、インドから旅行で訪れていた家族4人が乗車。横転する前に母親が投げ出され、助けようと飛び降りた18歳の男性が死亡しました。馬車は別の馬車に追突して止まりましたが、実はこの時、運転手は乗っていませんでした。家族の写真を撮影するために馬車から降りていたというのです。セン