元韓国代表のレジェンドで、ワールドカップ（W杯）通算３ゴールの実績を持つアン・ジョンファン氏も、日本代表への羨望を隠せないようだ。日本が４−０の大勝を収めた北中米Ｗ杯のチュニジア戦後、サッカー番組『ティキティキ・タカタカ・トークトークショー』で「本当に憎たらしいくらい上手い」と勝利チームを称賛した。番組キャスターの「日本がうらやましいと同時に悔しさもある」という発言にも同調。次のように続けた