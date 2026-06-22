All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月2日に回答のあった、鳥取県在住50歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：たま年齢・性別：50歳・女性同居家族構成：本人、夫、長男居住地：鳥取県住居形態：持ち家（戸建て）職業：パート・アルバイト世帯年収：本人103万円、配偶者250万円現預金：1000万円リスク資産：460万円リスク資産の種類：投資信託、日本