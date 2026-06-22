日本テレビアナウンサーの郡司恭子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。“寝癖を直せないまま外出”した時の、爽やかなコーディネートを公開しました。【写真】郡司恭子の寝癖隠しコーデ「恭子ちゃん魅力的」郡司さんは「寝癖を直せないまま外出ヘアクリップで、誤魔化してやっぱり白トップスはラフ板効果があるから時間がない時こそ頼りたくなる」とつづり、5枚の写真を投稿。白いノースリーブトップスとデニムパンツを