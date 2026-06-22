いま、主に主婦の方に向けたというクレーンゲームが注目されています。うまくいけば、“お得”に日用品が手に入るケースもあるといいます。■お店で買うよりお得になることも夢中となる背景に“値上げ疲れ”か子どもから大人まで、思わず夢中になるクレーンゲーム。この店の景品はシャンプーや洗剤、化粧水まで、景品のおよそ半分が日用品や飲食料品なんです。客「うれしい。ちょうど箱ティッシュなかった。買いに行こうと思って