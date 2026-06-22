天皇皇后両陛下は、オランダに続き、ベルギーを公式訪問されています。ベルギーと日本は今年、外交関係樹立160周年となり、大切な節目に両陛下が訪問されたことになります。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「昭和・平成・令和ベルギーとの絆とは？」をテーマに、その長く深い交流の歴史を振り返ります。■「静かな環境で旧交を…」国王夫妻の特別な配慮で王室別邸に滞在20日、ベルギーに到着された際には、国王夫妻の長女・