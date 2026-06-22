非常に強い勢力の台風7号が北上を続けています。週末には九州に近づくおそれもあり、今後も最新の情報に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■台風7号非常に強い勢力で北上中22日（月）午後6時現在、非常に強い勢力の台風7号はフィリピンの東海上を西北西に進んでいます。今後は進路を次第に北寄りに変えて、週中頃には沖縄の南に達する見込みです。25日（木）以降は沖縄に接近する予想で、沖縄や奄美で