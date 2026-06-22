東京都は、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』とコラボしたプロジェクションマッピング『「ぼっち・ざ・ろっく！」 青春コンプレックス』の上映をスタートさせた。劇中に登場する“結束バンド”の楽曲「青春コンプレックス」の世界観を、都庁舎の圧倒的スケールで描き出している。【写真】デカすぎる！上映された『ぼっち・ざ・ろっく！』 プロジェクションマッピング■見どころ主題歌「青春コンプレックス」をモチーフに、カラフ