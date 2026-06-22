オードリー・若林正恭がＭＣを務めるＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」が１９日放送され、モデルでタレントのアンミカがゲスト出演した。「２０１３年に結婚、現在幸せいっぱいです」というアンミカだが、約２０年前に見舞われた異性トラブルについて激白。３４歳から２年間交際していた相手について、「貿易関係の仕事をしてると言ってたんですけど、正体が違ってたんです。国際スパイ」と打ち明けた。交際