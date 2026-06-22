22日の名古屋競馬5R「若芽賞」（ダート1400メートル、12頭立て）で1番人気のポッドシャンク（牡3、父ミスチヴィアスアレックス）が1着。管理する今津博之師（56）は地方競馬通算1500勝を達成した。2003年1月16日に名古屋5Rで初出走、23年5カ月で達成。