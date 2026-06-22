ＢＩＧＢＡＮＧのＤ−ＬＩＴＥ（３７）とＫＡＲＡのヨンジ（３１）に熱愛説が浮上したが、Ｄ−ＬＩＴＥ側がこれを即日に否定したと２２日、現地メディアのスポーツ朝鮮などが報じた。記事によると２１日、２人が４人組女性グループ・ＭＡＭＡＭＯＯのコンサートを一緒に訪れている姿がネット上で拡散され関心を集めたという。写真や映像でとらえられた２人はＭＡＭＡＭＯＯのペンライトを手に持ち、公演を見ながら会話を交わし