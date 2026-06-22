【漫画】本編を読む『離婚まで100日のプリン ６ 本当のパパは誰？』（きなこす/KADOKAWA）は、離婚と再婚を経たプリ子が、新しい家族の中で再び大きな問題に直面する「離婚まで100日プリン」シリーズのステップファミリー編である。プリ子はモラハラ夫のプリ彦と離婚し、幼馴染のケイキと再婚。息子も生まれ、家族4人での幸せな暮らしを手に入れたはずだった。しかし、長女・プリ美がケイキは血の繋がった父親ではないと知ってし