タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。高齢者がゲームを楽しむことに賛同する一幕があった。番組ではこの日「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、京都で６０歳以上のｅスポーツ大会が開催されるなど、シニア世代に「脳機能向上に効果がある」というｅスポーツ人気が広がりつつあるという記事を紹介。この件について