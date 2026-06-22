7月15日に発売されるFRUITS ZIPPER 5thシングルCDのタイトルが「ぱわーオブらぶ／センセーション」に決定。表題曲「センセーション」がメンバーである鎮西寿々歌の主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）とのコラボソングになることも決定した。【画像】それぞれ違った魅力…！FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ／センセーション」ジャケット3種FRUITS ZIPPERは、2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年は