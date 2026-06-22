共産党の小池晃書記局長は22日の記者会見で、この日の国会で高市早苗総理が「陳述書を出す」と答弁したことについて「こんな露骨な答弁拒否は見たことが無い」と批判、その答弁を許した予算委員長の対応も疑問視した。【映像】「陳述書」に坂本予算委員長が対応した瞬間（実際の様子）小池氏は冒頭「きょうの予算委員会の質疑、びっくりしました。衆議院で高市首相がサナエトークンの問題などを問われて、『陳述書を出すから私