元SKE48の江籠裕奈さんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）の人気グラビア企画「美女地図」に登場しました。【写真】まん丸バストがくっきり江籠裕奈さんの衝撃ハイレグ水着2023年末にSKE48を卒業し、現在はソロアイドルとして活動する江籠さん。“えごちゃん”の愛称で親しまれる彼女が、同誌にカムバックを果たしました。「天使の休息」をテーマに束の間のオフタイムを披露。柔らかな雰囲気と美しいプロポーションを