初の“黒アクセント”＆「パドルシフト」を採用ステランティス ジャパンは2026年6月22日、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid（セイチェント ハイブリッド）」の限定車「600 Hybrid Sport（600ハイブリッド スポルト）」を、80台限定で発売しました。フィアットは、1899年にイタリア・トリノで創業された、遊び心あふれるライフスタイルを提案し続ける伝統ある自動車ブランドです。125年以上の歴史のなかで培われた美しさ