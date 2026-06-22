きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第23話悪いのはお姉ちゃんじゃない【編集部コメント】今まで必死にお母さんに「認めてほしい」と思ってきたのに一気に冷めてしまい、自分の感情をどこに持っていったらいいかわから