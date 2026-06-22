知り合いやママ友たちとBBQをするとなったら、それぞれ役割ができたり、リーダーになる人がいたりするもの。何をしたらいいかわからない場合は、他の人に聞くことになりますが、その返答に困る場合もあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『BBQで「お手伝いします」と言ったら、「何もしなくていいのよ、座っていて」と言われた。このような場合、なんて返す？』投稿者さんは何か自分ができ