政府は２２日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の骨子と、より詳細な要綱を衆参両院の正副議長に提示した。骨子には、養子として皇室に迎える旧宮家の男系男子を「１５歳以上」と明記した。正副議長は骨子を了承し、公表したが、要綱は微修正を求めた。政府は修正した要綱を２５日の与野党全体会議で各党・会派に説明する。木原官房長官が衆院議長公邸で森衆院議長らと面会し、骨子と改正案の要綱を示した。森氏は面