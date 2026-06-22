「マジでしょうもないことなんだけど……」5人組アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、過去にケンカしたことがあるメンバーを打ち明けた――。佐野勇斗○「M!LKはケンカしたことある?」に回答「ぶつかることはある」4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、「5人はケンカしたことがある?」と問われた佐野。「毎週、深夜会議みたいなのがあって。そこでめちゃめちゃ意見を出し合って、話し合ったりするので、そのうえ