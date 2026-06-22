バンダイスピリッツは、『聖戦士ダンバイン』より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月23日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。立体デザインを追求するROBOT魂の“高密度”シリーズに、漆黒の「ズワァース」が第2弾として再登場。作品放送から現在に至るまで、蓄積されたさまざまなクリエイティブを徹底的に分析、考証、